Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин: Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В настоящее время бойцы совершают продвижение вглубь данной промышленной зоны, уточнил он. Кроме того, Пушилин добавил, что силы армии России активно выбивают подразделения противника на северном и южном направлениях, продвигаясь к центру Артемовска, передает РИА Новости.

Окружение ВСУ российскими силами в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением всей обороны республики, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, к нынешнему тяжелому положению ВСУ привела острая нехватка продовольствия, снарядов и медикаментов.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.

Украина Спецоперации Денис Пушилин Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте