Пушилин: Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В настоящее время бойцы совершают продвижение вглубь данной промышленной зоны, уточнил он. Кроме того, Пушилин добавил, что силы армии России активно выбивают подразделения противника на северном и южном направлениях, продвигаясь к центру Артемовска, передает РИА Новости.

Окружение ВСУ российскими силами в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением всей обороны республики, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, к нынешнему тяжелому положению ВСУ привела острая нехватка продовольствия, снарядов и медикаментов.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.