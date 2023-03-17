Лекции о жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы пройдут на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Музее городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 на ВДНХ в предстоящие выходные состоятся лекции о жилищно-коммунальном хозяйстве города. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева 18 марта в 12:00 проведет лекцию «ЖКХ от А до Я». Гости мероприятия узнают ответы на важные и сложные вопросы о ЖКХ.

При этом 18 и 19 марта пройдут лекции «Анатомия города: как устроена Москва». Посетителям расскажут об устройстве энергетического кольца города, газотранспортной системы, водоснабжения и канализации.

Начало мероприятий запланировано на 13:00, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». Также в субботу и воскресенье в 14:00 стартуют лекции «Жизнь в большом городе. Реконструкция Москвы 1935 года».

Гости встречи узнают о плане реконструкции Москвы 1935 года и местах, где в наши дни можно увидеть отголоски данного проекта. Заключающими событиями лекционных выходных в Музее городского хозяйства Москвы станут мероприятия «История ЖКХ. События. Факты. Лица».

Так, 18 и 19 марта в 15:00 начнутся лекции о появлении городского хозяйства и благоустройства столицы. С развитием сфер коммунального хозяйства связаны многие интересные истории.

До 19 марта на «Острове Мечты» продлится Неделя городского хозяйства. В ее рамках пройдут тематические мероприятия о подготовке питьевой воды для жителей столицы, модернизации очистных сооружений и контроле качества жидкости в московских реках и водоемах.