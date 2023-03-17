МИД России внес в черный список еще 23 граждан Великобритании

Фото: МИД РФ

МИД России ввел санкции против 23 граждан Великобритании, представляющих британские Вооруженные силы и пропагандистские структуры. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

Санкции, как отмечается, введены и против лиц, причастных к обучению украинских военных, сражающихся против армии России. Речь идет об офицерах британской армии и командирах, занимавшихся наймом инструкторов.

При этом в список включено руководство корпорации Zinc Network. Действуя по заказу правительства Великобритании, подчеркнули в МИД, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине.

Компания также оказывает поддержку СМИ, признанными иноагентами на территории России, и фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве, говорится на сайте МИД.

Латвия 17 марта запретила въезд в страну 35 гражданам России. Среди них значатся исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская.

9 марта Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них — министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Данный шаг, как уточняется, стал ответом на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России.