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Съемки фильма «Майор Гром: Игра» стартовали в Санкт-Петербурге

Полина Пашкина
Общество
Съемки фильма «Майор Гром: Игра» стартовали в Санкт-Петербурге
Фото: shutterstock

На территории закрытого изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге прошел первый съемочный день фильма «Майор Гром: Игра». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

— На майора Игоря Грома обрушится популярность: его узнают на улицах и считают героем. Ему предстоит пройти испытание славой и встретиться с суперзлодеем по прозвищу Призрак, — говорится в сообщении.

Так, актеры Тихон Жизневский и Александр Сетейкин приняли участие в масштабной экшен-сцене на территории «Крестов». Картина станет продолжением полнометражной экранизации комикса от издательства Bubble.

Сюжет фильма развернется спустя год после событий первой части «Майор Гром: Чумной доктор». Ожидается, что съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года, передает ТАСС.

Первая часть фильма рассказывает об обычном полицейском Игоре Громе, который не обладает сверхспособностями, но славится своей принципиальностью и непримиримостью к преступникам. Картину сняли по отечественному комиксу «Майор Гром», тираж которого уже превысил несколько миллионов экземпляров.

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своей новой и, вероятно, последней ленты. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценарий называется «Кинокритик».

Действие фильма будет разворачиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Съемки планируется начать осенью: режиссер пока не заключил контракт на съемки фильма с какой-либо киностудией.

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