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Музей Победы примет «Майский фестиваль правильного кино»

Евгений Силаев
Город
Музей Победы примет «Майский фестиваль правильного кино»
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет второй «Майский фестиваль правильного кино». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Основные задачи киносмотра — это приобщение подрастающего поколения к изучению истории нашего Отечества, знакомство зрителей с новыми картинами и их создателями, усиление культурно-просветительской роли кинематографа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проектов «Территория Победы» и «Школьный музей Победы» кинопоказы пройдут в музеях и образовательных учреждениях по всей России. Центральной площадкой фестиваля станет Музей Победы, он пройдет с 30 апреля по 10 мая и будет приурочен к празднованию Дня Победы.

Принять участие в фестивале смогут картины, рассказывающие о подвигах советских и российских солдат, а также о людях, внесших вклад в развитие страны. Прием заявок продлится до 31 марта.

Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. Все желающие смогут посмотреть фильм «72 метра» режиссера Владимира Хотиненко. По сюжету картины экипаж подводной лодки сталкивается с миной времен Великой Отечественной войны.

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