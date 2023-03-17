Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Арсе

Фото: Администрация Президента РФ

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Многонационального Государства Боливия Луиса Арсе. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны, как уточняется, предметно обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений. Речь идет о торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и области высоких технологий.

Лидеры двух стран также договорились об активизации контактов на различных уровнях, сообщается на сайте Кремля. Путин и Арсе в ходе телефонного разговора выразили обоюдное желание к дальнейшему расширению взаимовыгодного партнерства.

В Кремле 15 марта состоялись переговоры Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада. В материале «Вечерней Москвы» собрано все, что известно об итогах встречи и ее политическом значении.

Так, Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии. Он заявил, что если у России есть желание увеличить базы или их количество, то это вопрос технического или логистического характера.