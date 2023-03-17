Взаимная поддержка и помощь: о чем договорились Путин и Асад

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом. Итоги этой встречи и ее политическое значение — в материале «Вечерней Москвы».

Главные итоги

Поддержка спецоперации и референдумов

Сирийский лидер выразил поддержку спецоперации на Украине. По словам Асада, официальный Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по результатам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Он отметил, что это исторические территории России.

Кроме того, Асад сказал, что большинство сирийцев поддерживают Россию в проведении СВО на Украине. После победы РФ в мире станет безопаснее и спокойнее. По его словам, сирийский народ поддерживает РФ из-за солидарности, так как наша страна поддержала Сирию в борьбе с терроризмом.

Расширение военного присутствия России в Сирии

Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии. Он заявил, что если у России есть желание увеличить базы или их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Более того, он отметил, что российское присутствие на территории страны не должно быть временным и ограничиваться лишь борьбой с терроризмом.

Участие сирийских добровольцев в СВО

Асад заявил, что если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени страны. Он считает, что они могут обратиться напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а Сирия об этом не узнает.

Конфликты

Президент Сирии считает, что Запад уже начал третью мировую войну руками нацистов на Украине и террористов в Сирии. По мнению Асада, она отличается по форме от традиционных военных столкновений, которые раньше были в мировой истории. Этому способствуют сдерживающие силы в виде современного оружия, особенно ядерного.

Более того, сирийский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время ведет войну от лица Запада своими войсками, которые состоят из нацистов.

Экспертное мнение

По словам политолога Юрия Светова, одним из главных итогов переговоров российского и сирийского лидеров стала открытая поддержка референдумов Сирией.

— Это очень важно для нас. Особенно в условиях, когда разные дружественные нам страны остерегаются открыто оказывать РФ поддержку. Башар Асад публично поддержал присоединение к России новых регионов по итогам референдумов, — сказал он.

Как отметил эксперт, Путину и Асаду удалось договориться о переговорах между Сирией и Турцией.

— При посредничестве России состоятся контакты руководителей Турции и Сирии. Для начала хотя бы на уровне дипломатов и министров иностранных дел. А в дальнейшем, возможно, состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом, — полагает Светов.

Специалист подчеркнул, что главный вопрос, который активно обсуждали Путин и Асад, — это поддержка Сирии Россией. Однако эти подробности будут недоступны для широкой публики.

— Главы государств обсудили то, как и чем Россия продолжает помогать Сирии, для того чтобы решить проблемы страны из-за непрекращающейся гражданской войны. Ее подогревают США, поддерживая противостоящие Асаду силы. В этой истории также замешана Турция, — сказал он.

Светов подытожил, что сотрудничество России и Сирии будет продолжено. А слухи, что Россия уйдет из Сирии и не будет ей помогать, так и останутся слухами или намеренными информационными вбросами.