Асад высказался об участии сирийских добровольцев в спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени страны. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил президент Сирии Башар Асад.

— Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем, — высказался Асад в интервью РИА Новости.

15 марта в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Башаром Асадом. Сирийский лидер выразил поддержку спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам Асада, официальный Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по результатам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Он также заявил, что Запад уже ведет третью мировую войну руками нацистов на Украине и террористов в Сирии.