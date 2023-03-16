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Асад: Запад начал третью мировую войну руками Зеленского и террористов в Сирии

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Асад: Запад начал третью мировую войну руками Зеленского и террористов в Сирии
Фото: Администрация президента РФ

Коллективный Запад уже ведет третью мировую войну руками нацистов на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии. Об этом высказался президент арабской республики Башар Асад.

— Я считаю, что третья мировая война идет, но отличается по форме. Раньше мировые войны были традиционными — армии нескольких стран действовали против нескольких других. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны. Поэтому войны идут в сторону прокси-войн, — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, украинский лидер в настоящее время ведет войну от лица Запада своими войсками, которые состоят из нацистов.

— То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах, — отметил Асад.

Ввод войск Североатлантического альянса на Украину может привести к третьей мировой войне. Об этом 11 марта заявил политик-демократ из Соединенных Штатов Джеффри Янг.

Украина Нацизм Башар Асад Третья мировая война Сирия
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