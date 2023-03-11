«Это безумие»: политик Янг рассказал, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину

Фото: flickr/nato

Ввод войск Североатлантического альянса на Украину может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил политик-демократ из Соединенных Штатов Джеффри Янг.

— Этим «западным странам» лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-то подобное. Потом им следует подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска. Или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на земле, — написал он в соцсети Twitter.

Заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Запад должен продолжать поставлять оружие киевскому режиму, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, вызвали возмущение среди читателей издания Daily Mail. В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном британский премьер сказал, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но нужно дать украинским властям наилучшую позицию для их проведения. На данный момент приоритетом должно быть предоставление Киеву ресурсов, обучения и поддержки, отметил политик.