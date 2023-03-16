Асад заявил, что большинство сирийцев желают России победы в СВО

Фото: Администрация президента РФ

Народ Сирии поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы РФ в мире станет спокойнее и безопаснее. Об этом в четверг, 16 марта, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью РИА Новости.

— Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев, — сказал он.

По его словам, сирийский народ поддерживает Россию из-за солидарности, так как РФ поддержала страну в борьбе с терроризмом. При этом Асад отметил, что многие государства страдают из-за однополярного мира, а спецоперация может изменить всемирный баланс, передает РИА Новости.

15 марта в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Башаром Асадом. Сирийский лидер выразил поддержку спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам Асада, официальный Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по результатам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Он также заявил, что Запад уже ведет третью мировую войну руками нацистов на Украине и террористов в Сирии.