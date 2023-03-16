Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

Фото: Администрация президента РФ

Сирийский президент Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия российской стороны в Арабской Республике. Об этом в четверг, 16 марта, он сообщил в интервью РИА Новости.

— Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее, — сказал он.

По словам политика, стороны обсуждали вопросы военного сотрудничества, однако тема баз не затрагивалась. Также Асад отметил, что российское присутствие на территории страны не должно быть временным и ограничиваться лишь борьбой с терроризмом, передает РИА Новости.

15 марта в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Башаром Асадом. Сирийский лидер выразил поддержку спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам Асада, официальный Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по результатам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Он также заявил, что Запад уже ведет третью мировую войну руками нацистов на Украине и террористов в Сирии.