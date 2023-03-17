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Заместитель гендира подмосковной фирмы за пять лет украл у работодателя 600 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Заместитель гендира подмосковной фирмы за пять лет украл у работодателя 600 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель генерального директора подмосковной фирмы украл у компании 600 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 17 марта.

По ее словам, злоумышленник занимал ответственную должность с 2010 по 2015 годы. В его обязанности входила организация хранения драгоценных металлов, таких как платина и палладий. Однако, вопреки своим задачам, он продавал их третьим лицам. Полученные таким образом деньги мужчина размещал на депозитных счетах в банке и получал с них проценты. Суммарный ущерб от его деятельности оценивается в 600 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». На данный момент расследование завершено, и прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу.

Другое дело о растрате рассматривалось в Басманном суде города Москвы. На скамье подсудимых был основатель компании Petropavlovsk, Павел Масловский. Мужчину признали виновным в растрате почти 100 миллионов рублей.

Подмосковье Московская область Прокуратура Железнодорожный Преступления
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