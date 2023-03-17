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Пушилин: Россия пресекла попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Россия пресекла попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения пресекли попытки выхода нескольких взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Были зафиксированы попытки выхода нескольких (украинских — прим. «ВМ») взводов, но это было пресечено нашими подразделениями, — сказал Пушилин.

Он также добавил, что текущая ситуация «плавно продвигается» в направлении освобождения города. Предпринятые попытки противника по выходу из Артемовска Пушилин объясняет рядом факторов.

В качестве первого он назвал ротацию личного состава. Еще одной причиной могла стать попытка вывоза раненых бойцов с линии соприкосновения.

Пушилин в эфире Первого канала отдельно отметил и вывод националистических подразделений, которые являются основной ударной силой в «определенные моменты, потому что выступают в роли заградотрядов».

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.

Украина Спецоперации Денис Пушилин Россия
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