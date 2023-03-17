Захарова: Решения суда в Гааге не имеют для России никакого значения

Фото: МИД РФ

Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеют для России никакого значения, в том числе с юридической точки зрения. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — написала Захарова в Telegram-канале.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».

По информации газеты The New York Times, МУС планирует открыть два дела о «военных преступлениях», связанных со специальной военной операцией России на Украине. По данным источников, суд в Гааге также запросит задержание нескольких человек.