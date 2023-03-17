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Депутат МГД Козлов: Бесплатная помощь при переезде — важный компонент программы реновации

Евгений Жуков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Депутат МГД Козлов: Бесплатная помощь при переезде — важный компонент программы реновации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 80 процентов новоселов по программе реновации воспользовались бесплатной услугой помощи при переезде. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил депутат Мосгордумы, координатор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Переезд по программе реновации жилья — это ожидаемое событие для многих семей. Но в то же время многие волнуются из-за того, что справиться с неизбежными хлопотами может быть сложно, — заявил Козлов.

При этом он подчеркнул, что большой процент жителей расселяемых объектов представляет собой старшее поколение. Для такой категории москвичей процесс будущего переезда выглядит «просто пугающе», поскольку в старых домах зачастую не предусмотрены даже обычные лифты, пояснил парламентарий.

По словам Козлова, городское руководство берет на себя решение всех этих задач, а именно: обеспечение транспортом, погрузку мебели, техники и доставку их до места назначения. Все услуги по переезду в новую квартиру оказываются бесплатно, передает агентство городских новостей «Москва».

Новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом.

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