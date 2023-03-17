Медведев сопроводил пост о решении МУС по аресту Путина значком с туалетной бумагой

Фото: Администрация президента РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

— Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать, — написал Медведев на своей англоязычной странице в Twitter.

При этом в конце своего сообщения политик поставил значок туалетной бумаги.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения упомянутой организации для России не имеют никакого значения.