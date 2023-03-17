Роспотребнадзор оценил риски распространения в России неизвестной болезни из Танзании

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Опасность распространения в России неизвестной болезни, выявленной ранее в Танзании, отсутствует. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС «Периметр», — говорится в сообщении.

Опасность распространения указанного заболевания в России отсутствует, передает Telegram-канал ведомства.

О вспышке неизвестной болезни стало известно в пятницу, 17 марта. По информации танзанийских СМИ, жертвами вируса уже стали пять человек.

Общественный деятель и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что за вирус обнаружили в Танзании. По его мнению, речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

2 марта Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых патогенов из-за биолабораторий США. Глава ведомства Анна Попова заявила, что наличие подобных лабораторий несет риск не только для жителей страны, где она расположена, но и для других стран, так как инфекции не имеют границ.