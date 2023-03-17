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Nature: Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химоружия

Евгений Жуков
В мире
Nature: Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химоружия
Фото: shutterstock

Диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли на месте старого захоронения химического оружия, а из-за взрывов со дна были подняты опасные токсины. Об этом сообщил британский научный журнал Nature.

В материале говорится, что после взрывов было загрязнено 11 кубических километров морской воды. Ученые провели специальный анализ с места событий, который показал, что попавшие в воду вещества могут угрожать морской фауне в течение месяца и более.

По мнению авторов статьи, крайне опасные токсины остались на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Среди химикатов выделяют иприт и мышьяк.

По расчетам профильных экспертов, общий выброс в результате упомянутого инцидента на глубине порядка 70 метров составил 250 тысяч тонн, при этом осадки поднялись вверх до глубины 30 метров, передает Nature.

Инцидент с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Изначально эксперты зафиксировали падение давления. Позднее выяснилось, что на «Северных потоках» произошел взрыв, который привел к утечке газа в Балтийском море.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.

Экология Взрывы Ученые Северный поток
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