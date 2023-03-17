Законопроект о наделении жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов внесли в Госдуму

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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о распространении статуса ветерана Великой Отечественной войны на лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Данной инициативой предусматривается предоставление указанной категории граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законом «О ветеранах», включая льгот по пенсионному обеспечению, а также права на ежемесячную денежную выплату.

Согласно документу, для реализации законопроекта потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета на сумму 611 640,2 тысячи рублей в 2023 году.

Отмечается, что из-за проведения в этом году мероприятий, приуроченных к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2023 года.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Волгоград следует снова переименовать в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве.

Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа, считает президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил, что восстановлением города и области занималась вся страна «буквально с нуля».