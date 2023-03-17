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ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Столичный хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со счетом 2:0. Встреча прошла в пятницу, 17 марта, в Москве.

Хозяева открыли счет в третьем периоде усилиями Ярослава Дыбенко. В середине заключительного игрового отрезка Павел Карнаухов установил окончательный счет. Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн, отыгравший матч «на ноль», отразил 35 бросков.

Столичный клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами пройдет 19 марта в Москве.

В других четвертьфинальных парах Кубка Гагарина сыграют «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) и «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток). Победитель противостояния ЦСКА и «Локомотив» сразится за выход в финал с победителем пары СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород).

5 марта нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 8:3. Сам Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

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