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Приметы и советы

В ДНР заявили попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра
Фото: gur.gov.ua

Украинская группировка, сформированная в городе Часов Яр, попыталась совершить контранаступление и войти в Артемовск. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

— Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку, перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, — рассказал он.

Численность ВСУ в самом Артемовске в настоящее время составляет примерно 10 тысяч бойцов, добавил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Недавно офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Российские войска 17 марта закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцы активно совершают продвижение в глубь данной промышленной зоны.

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