«Нет безнаказанности!»: Толстой раскритиковал МУС за решение об ордере на арест Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не должна воспринимать всерьез решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что РФ не ратифицировала римский статут, на основании которого действует международный суд. Более того, страна не является участником МУС и еще в 2016 году покинула скамейку наблюдателей.

— Нам надо либо пригласить этих псевдосудей в Россию на недельку, можем побеседовать о международном праве на передовой. Или максимально быстро ввести против них санкции и объявить в розыск. Нужны не слова, а действия. Как говорит старик Боррель «нет безнаказанности!» — написал Толстой в своем Telegram-канале.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой.