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«Ничего не потеряла»: Бабкина отреагировала на попадание в список санкций Латвии

Лейла Алиева
Общество
«Ничего не потеряла»: Бабкина отреагировала на попадание в список санкций Латвии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина прокомментировала свое попадание в список санкций Латвии. По ее словам, к этому она относится абсолютно безразлично.

— Все эти решения — от бессилия. Я не была там много лет и не планировала приезжать. Недвижимости, как у многих, у меня в этой стране нет и никогда не было. Поэтому я ничего не потеряла, — сказала она.

Певица добавила, что компания в латвийском «черном» списке собралась неплохая, в частности Shaman и Александр Маршал, которые имеют крепкую гражданскую позицию. В беседе с «Абзац» Бабкина отметила, что таким артистам не нужно оправдываться за свой патриотизм.

17 марта Латвийское государство обнародовало черный список из 35 россиян за поддержку российской спецоперации на Украине. В списке оказались экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и многие другие.

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