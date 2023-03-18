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Житель Казани убил соседа из-за недожаренного шашлыка и получил 10 лет колонии

Лейла Алиева
Происшествия
Житель Казани убил соседа из-за недожаренного шашлыка и получил 10 лет колонии
Фото: shutterstock

Жителя Казани приговорили к 10 годам колонии строго режима за убийство соседа. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. Во время застолья мужчина упрекнул хозяина дома в том, что тот недожарил шашлык, после чего возникла ссора. В ходе драки подсудимый отрезал ногу своему соседу шлифовальной машинкой.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник частично признал вину в суде.

— Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Похожая история произошла на северо-западе столицы. Мужчина 1976 года рождения пришел в гости к 38-летнему знакомому и зарезал его в ходе ссоры.

Татарстан Прокуратура Казань Убийства Уголовные дела
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