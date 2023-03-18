Петропавловский храм загорелся в центре Москвы

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Москва, Новая Басманная улица, 11/6-4/3с4 Карта всех событий

В Петропавловском храме на Новой Басманной улице в Москве произошел пожар. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Уточняется, что горят реставрационные леса, площадь возгорания составляет 10 квадратных метров.

Еще один пожар произошел в районе 11 утра в четверг, 16 марта, в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа в офисе местной управляющей компании. Причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.