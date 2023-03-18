Москалькова предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила предоставлять ребенку российское гражданство по рождению, если один из его родителей имеет паспорт другой страны. Омбудсмен внесла в Госдуму поправки в закон «О гражданстве» в субботу, 18 марта.

— Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка: один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения), — отмечается в документе.

Согласно законопроекту, письменное и нотариально удостоверенное согласие второго родителя-иностранца при этом не требуется. Необходимость поправок объясняется тем, что обязательное согласие одного из родителей становится чаще всего непреодолимым препятствием для оформления гражданства РФ, передает РИА Новости.

Еще одной поправкой в закон «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.