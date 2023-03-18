BZ: В Польшу регулярно поставляют российские овощи несмотря на санкции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вопреки масштабным антироссийским санкциям в Польшу регулярно поступают овощи из РФ. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

— ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит? — отмечается в материале.

По данным издания, на польский оптовый рынок в Бронише постоянно привозят большое количество фур с российскими овощами. При этом местные продавцы уверяют, что поставщики из России предоставляют все необходимые документы, передает BZ.

Геополитический кризис и санкционная война с Россией ударили по экономике стран Европейского союза. Сила этого «удара» напрямую зависит от уровня экономических связей между конкретным государством ЕС и нашей страной. «Вечерняя Москва» опросила экономистов, чтобы понять, какие страны ЕС больше всего зависят от России и несут самый большой урон из-за антироссийских санкций.