«Так кринжово»: американцы высмеяли жену Зеленского за рассказ про сбитый банкой помидоров БПЛА

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Зрители американского телеканала MSNBC высмеяли рассказал жены президента Украины Владимира Зеленского Елены об украинской жительнице, которая якобы сбила беспилотник банкой с помидорами.

— Забудьте про «Абрамсы». Больше консервированных помидоров для Украины! — сыронизировал один из пользователей.

— Кто вообще верит в этот бред? А то, как они смеются… Так кринжово, — написал второй.

— У Зеленского все в порядке с поставками кокаина? — задался вопросом другой зритель.

— Как получилось, что одна страна заплатила за Украину 130 миллиардов? — заявил еще один пользователь под видеороликом с эфира телеканала на YouTube.

До этого супруга украинского лидера заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung, что ее муж постоянно ходит в зеленой футболке, так как был не в состоянии надеть что-нибудь другое после начала спецоперации. Это вызвало шквал критики в ее адрес со стороны пользователей Twitter.

Один из них посоветовал Зеленской вместо таких рассуждений о внешнем виде поспособствовать мирному разрешению конфликта без участия США.