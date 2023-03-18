«Так кринжово»: американцы высмеяли жену Зеленского за рассказ про сбитый банкой помидоров БПЛА
Зрители американского телеканала MSNBC высмеяли рассказал жены президента Украины Владимира Зеленского Елены об украинской жительнице, которая якобы сбила беспилотник банкой с помидорами.
— Забудьте про «Абрамсы». Больше консервированных помидоров для Украины! — сыронизировал один из пользователей.
— Кто вообще верит в этот бред? А то, как они смеются… Так кринжово, — написал второй.
— У Зеленского все в порядке с поставками кокаина? — задался вопросом другой зритель.
— Как получилось, что одна страна заплатила за Украину 130 миллиардов? — заявил еще один пользователь под видеороликом с эфира телеканала на YouTube.
До этого супруга украинского лидера заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung, что ее муж постоянно ходит в зеленой футболке, так как был не в состоянии надеть что-нибудь другое после начала спецоперации. Это вызвало шквал критики в ее адрес со стороны пользователей Twitter.
Один из них посоветовал Зеленской вместо таких рассуждений о внешнем виде поспособствовать мирному разрешению конфликта без участия США.