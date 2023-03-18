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Три малоэтажных дома в неоклассическом стиле капитально отремонтировали в Москве

Евгений Силаев
Город
Три малоэтажных дома в неоклассическом стиле капитально отремонтировали в Москве
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Москва, улица Амундсена, 3к3 Карта всех событий

Завершился капитальный ремонт трех малоэтажных домов в неоклассическом стиле. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Речь идет о домах на улицах Амундсена (дом 3, корпус 3), 1-й Курьяновской (дом 17) и Подмосковной (дом 12). Все они, как уточняется, были построены в середине XX века.

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
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Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
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Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Ремонтные работы были разделены на несколько этапов. Специалисты бережно восстановили фасады зданий, а также расчистили плоскости и швы. Там, где это было необходимо, строители заделали трещины антигрибковым и антисептическим средствами, а также обновили фасад и крышу.

Самым сложным этапом ремонта стало восстановление архитектурного декора. Для проведения работ были использованы самые передовые технологии.

В завершение реконструкции специалисты нанесли штукатурно-окрасочный слой. Отмечается, что исторический колорит домов был сохранен.

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты также комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице. При выполнении работы мастерами были учтены все нюансы дома: как конструктивные, так и эстетические.

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