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NYT: В США захотели запретить полеты над Россией

Араз Салехов
В мире
NYT: В США захотели запретить полеты над Россией
Фото: Unsplash

Авиакомпании из США, потерявшие возможность летать над Россией, призвали американский Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. Об этом пишет газета New York Times.

По данным СМИ, потери полярных маршрутов для американских перевозчиков привели к изменению планов транстихоокеанских рейсов, сокращению количества пассажиров и грузов, а также переносу запуска более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряде других городов.

В связи с этим конкуренты, которым разрешены полеты, получают большую выгоду. К примеру, полеты через Россию возможны для Air India, Emirates и China Eastern Airlines, что дает им «несправедливое преимущество», сообщает издание.

Накануне Росавиация договорилась с Турцией об обслуживании самолетов российских авиакомпаний летом. В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран.

Год назад против отечественной гражданской авиации ввели беспрецедентные санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus (ЕС) и Boeing (США) оборвали сотрудничество с авиакомпаниями из России, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

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