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New York Post: Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита с обещаниями конца света

Араз Салехов
В мире
New York Post: Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита с обещаниями конца света
Фото: Lëa-Kim Châteauneuf, CC BY-SA 4.0

Шведская экоактивистка Грета Тунберг могла удалить свой пост в Twitter о конце человечества в 2023 году. Об этом пишем газета New York Post.

— Ведущий ученый-климатолог предупреждает, что изменение климата уничтожит все человечество, если мы не прекратим использование ископаемого топлива в течение следующих пяти лет, — написала она, ссылалась на профессора химии Земли и планетарных наук Джеймса Андерсена из Гарвардского университета.

Данный пост был опубликован в 2018 году. По данным СМИ, Тунберг изначально неверно интерпретировала слова ученого, поскольку Андерсен предупреждал о риске нанесения непоправимого ущерба ледяным шапкам.

В январе Тунберг задержала немецкая полиция на акции протеста. Тунберг и еще десятки ее соратников отказались покинуть деревню Люцерат, которую готовят под снос для расширения угольного разреза в Рурском бассейне. Примечательно, что кроме самих активистов в деревне уже никто не жил, ее снос был разрешен правительством.

Осенью прошлого года Тунберг вместе с 600 подростками подала иск против правительства Швеции из-за его политики относительно климата. В своем иске они требуют признать в судебном порядке недостаточной климатическую политику руководства королевства.

Экология Природа СМИ Twitter Грета Тунберг
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