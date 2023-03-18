New York Post: Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита с обещаниями конца света

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг могла удалить свой пост в Twitter о конце человечества в 2023 году. Об этом пишем газета New York Post.

— Ведущий ученый-климатолог предупреждает, что изменение климата уничтожит все человечество, если мы не прекратим использование ископаемого топлива в течение следующих пяти лет, — написала она, ссылалась на профессора химии Земли и планетарных наук Джеймса Андерсена из Гарвардского университета.

Данный пост был опубликован в 2018 году. По данным СМИ, Тунберг изначально неверно интерпретировала слова ученого, поскольку Андерсен предупреждал о риске нанесения непоправимого ущерба ледяным шапкам.

В январе Тунберг задержала немецкая полиция на акции протеста. Тунберг и еще десятки ее соратников отказались покинуть деревню Люцерат, которую готовят под снос для расширения угольного разреза в Рурском бассейне. Примечательно, что кроме самих активистов в деревне уже никто не жил, ее снос был разрешен правительством.

Осенью прошлого года Тунберг вместе с 600 подростками подала иск против правительства Швеции из-за его политики относительно климата. В своем иске они требуют признать в судебном порядке недостаточной климатическую политику руководства королевства.