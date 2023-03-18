Эксперт Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Фото: pexels.com / Digital Buggu

Проверить сайт на его подлинность можно с помощью антивирусного ПО. Об этом рассказал глава регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Он уточнил, что интернет-мошенники могут заниматься созданием сайтов, копирующих фирменные цвета и логотипы.

— Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомых адресатов. Например, если вам на почту пришла рассылка с информацией о том, что в магазине скидки, будет лучше найти через поисковик официальную страницу магазина и проверить, действительно ли там проводится такая акция, — сказал он.

Если у вас возникает подозрение, что акция фейковая, то можно проверить дату создания страницы, цитирует Кувикова RT.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко рассказал о популярных видах интернет-мошенничества. По его словам, одна из наиболее распространенных схем онлайн-мошенничества связана с маркетплейсами.

13 марта Сбербанк предупредил о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине.