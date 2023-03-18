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Приметы и советы

Спасатели рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать на тонком льду

Араз Салехов
Общество
Спасатели рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать на тонком льду
Фото: Сара Зицерман / Вечерняя Москва

Запрещено проверять на прочность тонкий весенний лед на водоемах, поскольку он всегда ломается без треска. Об этом предупредили спасатели главного управления гражданской защиты Московской области.

— Наступил сезон хрупкого весеннего льда. Помните, тонкий лед ломается без треска, — говорится в сообщении.

Во избежание несчастного случая рекомендуется следовать простым правилам: не выходить на водоемы; не приближаться к кромке льда, промоинам и трещинам, а также не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, как определить прочность льда на водоеме. По его словам, чтобы лед стал устойчивым, необходимо, чтобы температура воздуха длительное время оставалась в пределах минусовых значений. Прочность льда можно определить по цвету. Если он белый, то достаточно прочен, если темный — хрупок.

В марте льдину с 15 рыбаками оторвало в районе села Лесного Сахалинской области. На место происшествия направили спасателей, трех человек и три единицы техники, в том числе лодку и ГИМС Корсаковского района.

Спасатели Лед
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