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Самолет авиакомпании S7 Airlines резко прервал взлет в аэропорту Новосибирска

Араз Салехов
Происшествия
Самолет авиакомпании S7 Airlines резко прервал взлет в аэропорту Новосибирска
Фото: moscow-live

Самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Новосибирска в Нижневартовск, резко прекратил разбег по взлетно-посадочной полосе. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 18 марта. Экипаж судна принял решение прервать взлет якобы из-за технической причины. При этом на борту самолета находились 79 пассажиров, опасного груза не имелось.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, — говорится в сообщении Telegram-канала «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

7 марта самолет, выполнявший рейс из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в казанском аэропорту. Инцидент произошел вечером 6 марта. Как уточняется, на борту находилось 35 пассажиров, из них три несовершеннолетних, а также три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

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