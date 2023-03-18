В посольстве сообщили, что Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний

Фото: Пресс-служба Совфеда

Индонезийские власти работают над возможностью предоставить гарантии авиакомпаниям из России об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов. Об этом в субботу, 18 марта, заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

— Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию, — сказал он.

Дипломат уточнил, что Минтранс страны заинтересован в полетах российских авиакомпаний в Индонезию, сообщает РИА Новости.

Газета New York Times пишет, что американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. К примеру, полеты через Россию возможны для Air India, Emirates и China Eastern Airlines.

Накануне Росавиация договорилась с Турцией об обслуживании самолетов российских авиакомпаний летом. В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран.