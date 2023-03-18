В посольстве сообщили, что Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний
Индонезийские власти работают над возможностью предоставить гарантии авиакомпаниям из России об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов. Об этом в субботу, 18 марта, заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
— Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию, — сказал он.
Дипломат уточнил, что Минтранс страны заинтересован в полетах российских авиакомпаний в Индонезию, сообщает РИА Новости.
Газета New York Times пишет, что американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. К примеру, полеты через Россию возможны для Air India, Emirates и China Eastern Airlines.
Накануне Росавиация договорилась с Турцией об обслуживании самолетов российских авиакомпаний летом. В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран.