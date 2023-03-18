Сергунина: 75 тысяч человек за семь лет присоединились к добровольному квалификационному экзамену

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) дает возможность молодым людям проверить свои силы, завязать полезные знакомства и найти работу, он существует с 2017 года, и за это время в нем приняли участие 75 тысяч студентов и бакалавров. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Интерес к добровольному квалификационному экзамену со стороны молодежи растет. В прошлом году в нем участвовали 27 тысяч человек — абсолютный рекорд за все время. Увеличилось и число профессий, по которым можно пройти тестирование и выполнить практическое задание, — сказала представитель мэрии.

На сегодняшний день их количество достигло отметки 70, среди новых — системный аналитик, дизайнер, продюсер, режиссер. Самыми востребованными в прошлом году стали юрист, педагог, психолог, программист и экономист.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ДКЭ является своеобразным трамплином для молодежи, которая пока не имеет необходимого практического опыта. Именно поэтому в проведении экзамена и участии в нем студентов так заинтересованы столичные вузы.

По словам начальника центра карьеры и трудоустройства Московского политеха Дарьи Дьяковой, агитация студентов на сдачу экзамена происходит каждый год, поскольку ДКЭ является хорошим шансом попасть на стажировку в именитую столичную компанию.

В 2022-м экзамен сдали почти 500 студентов Московского политеха, а двое победили в компетенции ИТ. Им, как уточняется, гарантирована практика и, вероятно, прием на работу.

Добровольный экзамен по любой профессии состоит из двух этапов. Сперва участники сдают онлайн-тест — за полтора часа они должны ответить на 70 вопросов по выбранной специальности. Если на этом этапе им удается набрать высокий балл — они переходят на следующий.

Во второй части ДКЭ студенты и выпускники вузов выполняют практическое задание. Как правило, на экзамене участники около двух часов работают в командах над решением реальной производственной задачи, после чего эксперты, являющиеся руководителями известным фирм, таких как Сбербанк и «Русал», оценивают решения и заодно присматривают будущих сотрудников. По итогам 2022-го шанс попасть на оплачиваемую стажировку получили больше 300 победителей.

В этом году уровень безработицы в столице снизился до 0,37 процента. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе действуют специальные программы для мам с детьми-дошкольниками, инвалидов, людей старшего поколения, а также для студентов колледжей и вузов.