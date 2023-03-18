Сергей Собянин: Количество обращений за электронными услугами в сфере соцзащиты выросло на 75 процентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2022 году в столице число онлайн-обращений за получением социальных услуг выросло на 75 процентов. Об этом в субботу, 18 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Все больше москвичей предпочитают получать социальные услуги онлайн, — сказал он.

На сегодняшний день существует 42 услуги в сфере труда и социальной защиты в электронном виде. Таким образом граждане обращаются за оформлением справки о назначении социальной помощи или назначением ежемесячного пособия для беременных, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувший четверг, 16 марта, председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук заявила, что на портале mos.ru пользователям доступны свыше 400 услуг и сервисов. Горожане оценили качество предоставляемых услуг на отлично более 1,6 миллиона раз в 2022 году. Общая оценка портала в 2022 году выросла с 4,4 до 4,6.

В феврале глава города сообщил, что в период с 2011 года жители столицы воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru свыше трех миллиардов раз. Наиболее популярными среди них являются электронный дневник, передача показаний приборов учета воды и запись к врачу.