Конгрессвумен назвала смехотворным главный миф Запада о Путине

Фото: администрация президента РФ

Утверждения о том, что у российского президента Владимира Путина есть планы по вторжению в Европу, беспочвенны и не выдерживают критики. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, Путин никогда не давал повода для подобных заявлений.

— Весь смысл того, что мы находимся там, на Украине, смехотворен. Мы платим за... опосредованную войну с Россией. При этом я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу, — сказала Грин.

Кроме того, политик добавила, что не готова поверить во всю ту ложь, с которой ей приходится регулярно сталкиваться по этому вопросу, пишет издание The Independent.

Ранее Грин заявляла, что сегодняшние действия американского лидера Джо Байдена идут вразрез с Конституцией США. Она подчеркивала, что финансирование и вооружение Киева без полного одобрения со стороны Конгресса — неконституционно, поскольку Украину никак нельзя назвать демократическим государством. Грин также добавляла, что рядовые американцы не поддерживают военных действий и ждут перемирия.