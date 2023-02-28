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Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Киеву

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Киеву
Фото: whitehouse

Действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена по помощи ВСУ противоречат конституции страны, а сама Украина не является демократическим государством и очень далека от него. Об этом заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

— Это неконституционно для президента США и части Конгресса финансировать, вооружать, проводить обучение и помогать в войне без полного одобрения со стороны Конгресса, — написала она в соцсети Twitter.

Конгрессвумен отметила, что Украина не является «членом Североатлантического альянса, как и демократией» и далека от нее. Также Грин высказалась, что граждане Америки не поддерживают военные действия и хотят мира.

Представители Республиканской и Демократической партий стали сомневаться в необходимости помогать украинской власти. Об этом 27 февраля сообщила заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд.

США передали Киеву первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Киев.

Украина Конституция Джо Байден США
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