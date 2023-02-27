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Глава Минфина США объявила о передаче Украине более миллиарда долларов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Минфина США объявила о передаче Украине более миллиарда долларов
Фото: Unsplash

США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Киев.

По ее словам, до настоящего времени Вашингтон предоставил Киеву свыше 14 миллиардов долларов экономической помощи. В предстоящие месяцы будет выделено еще более восьми миллиардов.

В процессе визита Йеллен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским оказываемую Соединенными Штатами помощь и пообещала, что вся сумма будет передана до конца третьего квартала текущего года, сообщает РИА Новости.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные страны должны передать украинским войскам истребители, если киевские власти в них нуждаются. Он добавил, что у Варшавы есть советские самолеты МиГ-29, для полета на которых украинским пилотам не нужно проходить дополнительную подготовку.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может противопоставить истребителям F-16. Он считает, что отказ США от поставок Украине истребителей носит временный характер. Однако Россия может дать ответ американским F-16 с помощью истребителя четвертого поколения МиГ-29.

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