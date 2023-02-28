Нуланд сообщила, что в США начали ставить под вопрос помощь Украине

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Представители Республиканской и Демократической партий стали сомневаться в необходимости помогать украинской власти. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд.

— По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос. Но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, то американцы не хотят стоять в стороне, — заявила она во время выступления в торговой палате.

По ее словам, без «подавляющего» одобрения со стороны Конгресса и обеих партий помощь Соединенных Штатов Украине была бы невозможна, сообщает РИА Новости.

США передали Киеву первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом 27 февраля сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Киев. По ее словам, до настоящего времени Вашингтон предоставил киевскому режиму более 14 миллиардов долларов экономической помощи.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные страны должны передать ВСУ истребители, если киевские власти в них нуждаются.