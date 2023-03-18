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Херш признался, что скрыл часть информации о «Северных потоках»

Ирэна Колесова
В мире
Херш признался, что скрыл часть информации о «Северных потоках»
Фото: Unsplash

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что располагает дополнительной информацией о ситуации со взрывами на «Северных потоках», но пока не может ею поделиться.

Он добавил, что должен защищать тех, кто его информирует.

— Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня, — признался журналист.

Кроме того, Херш добавил, что у него нет никаких сомнений: версия со взрывами «Северных потоков», которую он озвучивал ранее, абсолютно верна, передает издание Exxpress.

Статья о «Северных потоках» лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша вышла в феврале. Журналист заявил, что за диверсией стоят Соединенные Штаты, которые задействовали для взрывов своих союзников по НАТО. По его версии, летом в ходе учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы. Затем через три месяца взрывные устройства привели в действие с территории Норвегии. Херш считает, что такое решение было принято лично американским президентом Джо Байденом.

Ранее схожее мнение выразил и лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он отметил, что еще до выступления Херша было ясно: за взрывами на трубопроводах стоят американцы. По его словам, США давно боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянным элементом их внешней политики.

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