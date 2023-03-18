Рогов сообщил о нанесении удара по базе иностранных наемников в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российская армия поразила базу иностранных наемников в городе Запорожье. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Сегодня рано утром (04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», расположенному на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье, — сказал он.

Этот комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», написал Рогов в своем в Telegram-канале.

В минувший четверг, 16 марта, чиновник заявил, что украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский таким образом «бросает людей на убой».

7 марта сражающийся на стороне ВСУ чешский наемник Милош рассказал, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ходе боев приходилось в качестве оружия применять ботинки из-за нехватки боеприпасов. По его словам, иностранные наемники, в отличие от украинских военных, могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях.