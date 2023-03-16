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Рогов: Украинские войска активизировались на Запорожском участке

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: Украинские войска активизировались на Запорожском участке
Фото: Минобороны РФ

Украинские войска активизировались на Запорожском участке линии фронта. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Логики в их действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике, — сказал он.

По словам Рогова, украинский лидер Владимир Зеленский таким образом «бросает людей на убой», передает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта. Однако власти региона не осведомлены, какого характера они будут.

Рогов, в свою очередь, считает, что в Запорожье все больше нарастает недовольство киевскими властями. По его мнению, в отрядах ВСУ территориальной обороны все больше случаев неповиновения командованию.

Политолог, военный волонтер Алексей Живов в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что власти Украины на самом деле планируют контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с США сделал на него ключевую ставку.

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