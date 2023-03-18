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Первая экскурсия на ретротрамвае состоялась в Москве

Араз Салехов
Город
Первая экскурсия на ретротрамвае состоялась в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице прошла первая экскурсия на историческом вагоне «Татра Т2». Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— 17 марта состоялся первый пробный выезд — исторический вагон «Татра Т2» прокатил пассажиров от Волочаевской улицы до Чистопрудного бульвара. Трамваи такой модели перестали ходить в столице больше 40 лет назад, сегодня в мире сохранились лишь единичные экземпляры, — сказал он.

По его словам, в дальнейшем будет принято решение о запуске постоянных экскурсий на ретротрамваях в связи с большим интересом москвичей к этой теме, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах обновления парка трамваев в столице до конца 2023 года. По его словам, к декабрю в городе будут ходить только трамваи с низким полом для удобства всех пассажиров.

1 марта в поезде «Москва-2020», следующем по БКЛ метро, сыграли первую свадьбу. Принявший торжественное мероприятие вагон следовал из депо до станции «Варшавская». В поезде зазвучал марш Мендельсона, а присоединиться к поздравлениям молодоженов смогли другие пассажиры.

Максим Ликсутов Москва Трамваи Экскурсии
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