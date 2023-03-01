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Первая свадьба состоялась в курсирующем по БКЛ поезде

Евгений Силаев
Город
Первая свадьба состоялась в курсирующем по БКЛ поезде
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В поезде «Москва-2020», следующем по БКЛ метро, сыграли первую свадьбу. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Принявший торжественное мероприятие вагон следовал из депо до станции «Варшавская». В поезде зазвучал марш Мендельсона, а присоединиться к поздравлениям молодоженов смогли другие пассажиры.

Помимо этого, новоиспеченным супругам провели экскурсию по депо «Замоскворецкое», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

1 марта в Москве состоялось открытие Большой кольцевой линии. О том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Протяженность путей составляет 70 километров и соединяет 31 станцию.

14 февраля Собянин рассказал о необычных местах, которые выбирают молодожены для торжественной церемонии. Самыми популярными выездными площадками оказались небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Свадьбы Метро
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