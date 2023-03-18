Движение на 4-м километре МКАД ограничили из-за аварии
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне четвертого километра МКАД. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что для движения перекрыты левая и средняя полосы.
Накануне на внутренней стороне 12-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Также стало известно, что в районе бульвара Энтузиастов до 8 апреля одна полоса будет закрыта для движения транспорта. Такое решение принято из-за строительных работ.