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Движение на 4-м километре МКАД ограничили из-за аварии

Араз Салехов
Происшествия
Движение на 4-м километре МКАД ограничили из-за аварии
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 4-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне четвертого километра МКАД. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что для движения перекрыты левая и средняя полосы.

Накануне на внутренней стороне 12-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Также стало известно, что в районе бульвара Энтузиастов до 8 апреля одна полоса будет закрыта для движения транспорта. Такое решение принято из-за строительных работ.

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