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Две современные электрички появились на Казанском направлении МЖД

Араз Салехов
Город
Две современные электрички появились на Казанском направлении МЖД
Фото: пресс-служба ЦППК
Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

В марте на Казанском направлении МЖД появились две современные электрички. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Обновлять поезда в рамках подготовки к запуску Московского центрального диаметра (МЦД-3) мы начали еще в июле 2022 года. В прошлом году вывели на маршруты 10 ЭП2Д (электропоезд), а в этом — еще восемь, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «ЦППК» уточнили, что МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления.

Также стало известно, что ЦППК 26 марта назначит 17 дополнительных поездов на наиболее популярные направления МЖД. Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов, а на Савеловском назначены два дополнительных поезда выходного дня. На Киевском направлении поменяется периодичность курсирования пяти маршрутов.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью 2023 года в столице откроют МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления Московской железной дороги. На нем будет 41 станция, 14 из них станут пересадочными.

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