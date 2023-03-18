Режим Особой экономический зоны распространили на Курилы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет статус Особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова.

Документ совершенствует режим территориальной ОЭЗ в Магаданской области и распространяет его на Южно-Курильский, Курильский и Северо-Курильский городские округа Сахалинской области, сообщает ТАСС.

Для участников ОЭЗ на Курилах вводятся таможенные упрощения — в том числе, некоторые льготы и особенности декларирования товаров, надзора и государственного контроля.

В документе прописаны условия, при которых участники ОЭЗ освобождаются от налога на прибыль, также уточняется порядок взаимодействия с таможней.

В законе прописаны и сроки функционирования ОЭЗ: в Магаданской области она будет действовать до 31 декабря 2025 года, на территории Курильских островов — до 31 декабря 2046 года.

Власти займутся развитием портов Черного и Азовского морей, а также других важнейших для страны объектов, заявил в феврале Путин. Российский лидер также заявил о необходимости выстраивания новых логистических коридоров внутри России.

Руководство страны будет и дальше заниматься развитием восточного полигона и Северного морского пути. По мнению президента, подобные инициативы крайне важны для развития регионов Сибири и Дальнего Востока.